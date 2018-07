Nuovo asfalto contro le buche, la mappa dei lavori: le strade rimesse a nuovo

Nuovi cantieri della Provincia di Perugia lungo le strade provinciali nei comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Giano dell’Umbria, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anataolia di Narco, Sellano, Spoleto, Trevie Vallo di Nera.

L’importo complessivo dei lavori è di 906 mila euro che fanno parte di un contributo più ampio di circa 3 milioni 700 mila euro (Euro 3.697.943,78 per la precisione) che all’Ente di Piazza Italia è stato riconosciuto in attuazione del Decreto Legge 50/2017 convertito in legge 96/2017.

Nel dettaglio vediamo quali sono i tratti di strada in cui sono già stati eseguiti gli interventi: sulla Sp 452 di Giano dell’Umbria (tratti 1 e 2, ricadenti nel comune di Giano dell’Umbria), Sp 425 di Trevi, al tratto 2; sp 451 di Bruna (tratti ricadenti a Giano dell’Umbria e Montefalco), sp 459 di Passo Spina (tratti ricadenti nel comune di Sellano); sp 463 di Vallocchia (tratti ricadenti nel comune di Spoleto) e sp 475 del Muraglione (tratti ricadenti nel comune di Preci).

Si devono ancora eseguire i lavori su: sp 465 di Meggiano (nei comuni di Vallo di Nera e Cerreto di Spoleto); sp 470 di Poggiodomo (comuni di Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cerreto di Spoleto), sp 471 di Sant’Anatolia di Narco (tratti ricadenti nei comuni di Sant’Anatolia di Narco, Poggiodomo e Monteleone di Spoleto), sp 473 di Malignano (tratti ricadenti nel comune di Cascia), sp 474 di Cascia (tratti ricadenti nel comune di Norcia), sp 476 di Norcia (tratti ricadenti nel comune di Cascia), sp 476 di Norcia (tratti ricadenti nel comune di Norcia).