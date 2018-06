Nuovo asfalto contro buche e voragini: la mappa dei cantieri della Provincia, le strade rimesse a nuovo

Nuovo asfalto contro buche e voragini. La Provincia di Perugia vara nuovi cantieri sulle strade di competenza.

In particolare, nella Zona 3 di Foligno - Todi, spiega l'Ente di Piazza Italia, "si stanno effettuando lavori per un importo di 906 mila euro (di cui 453 mila euro destinati a Foligno e 453 milioni a Todi) che rientrano nell’ambito di un contributo più ampio di circa 3 milioni 700 mila euro (Euro 3.697.943,78 per la precisione) che all’Ente di Piazza Italia è stato riconosciuto in attuazione del Decreto Legge 50/2017 convertito in legge 96/2017".

Ed ecco la mappa delle strade. I comuni interessati sono Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Todi, Marsciano, Deruta, Collazzone e Massa Martana.

A Monte Castello di Vibio si interviene sulle Sp 373 (tratti saltuari), Sp 374 Fratta Todina (dal km 3,800 al km 4,500), a Todi sulle Sp 380 Ponte Martino (tratti saltuari), Sp 383 Pantalla (dal km 9,800 al km 10,200), Sp Frontignano (dal km 3,000 al km 4,000), Sp 418 Duesanti (dal km 2,000 al km 8,050); a Marsciano su Sp 375 Marsciano (dal km 1,900 al km 2,000 e dal km 0,000 al km 1,050), Sp 340 Spina (dal km 1,800 al km 1,900, dal km 4,250 al km 4,350 e dal km 5,000 al km 5,400); a Deruta su Sp 377 Deruta (dal km 2,300 al km 2,500), Sp 375 Marsciano (dal km 2,750 al km 3,000), Sp 419 Casalalta (dal km 1,800 al km 2,000 e dal km 11,800 al km 12,000), a Massa Martana su Sp 414 Collevalenza (dal km 16,500 al km 18,000, dal km 0,600 al km 1,000 e dal km 0,000 al km 3,800) e per finire a Collazzone, su sp 421 di Collazone (dal km 3,550 al km 3,850).