INVIATO CITTADINO "ProteggiAmo la Cultura", artigiano dona dispenser

Quando il mecenatismo e l’amore per la cultura non hanno bisogno della laurea. Accade che un cittadino, un piccolo artigiano che di mestiere fa il pittore edile, doni una ricca dotazione di dispenser per la disinfezione da destinare ai luoghi perugini deputati alla cultura.

Si tratta del giovane Riccardo Sellari, la cui sensibilità abbiamo sottolineato anche in altra occasione. Come quando riverniciò, a proprie spese, alcune ringhiere cittadine piuttosto malandate. Ci disse allora: “Lo faccio per Perugia”.

Oggi annuncerà – insieme all’assessore Leonardo Varasano – di aver acquistato un congruo numero di dispenser da donare ad altrettanti luoghi di produzione e fruizione di cultura.

Cominciando dai poli museali come Palazzo della Penna e relativo museo civico, Galleria Nazionale dell’Umbria, Museo diocesano, Manu, Cappella di San Severo, San Bevignate, San Matteo degli Armeni, Biblioteca Augusta, Cattedrale di San Lorenzo… Insomma tutti quei luoghi, testimoni di storia e di cultura, frequentati dal pubblico.

È stato creato un logo speciale per celebrare il civilissimo evento, con l’attivo coinvolgimento di uno dei migliori disegnatori della Vetusta. Parliamo di Claudio Ferracci che ha creato un disegno con un cuore e una tavolozza, con chiaro riferimento ai luoghi dell’arte e al cuore generoso di chi dona (ossia il “pittore” Riccardo) e con l’aggiunta di uno strumento musicale e di un libro (vedi immagine, ancora inedita, in pagina). Il tutto accompagnato dallo slogan, condito con un efficace gioco di parole polisemico: “ProteggiAmo la Cultura”.