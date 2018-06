Prostitute anche all'ingresso del Raccordo Perugia - Bettole, scatta l'ordinanza anti lucciole: multe salate per chi sgarra

Dopo Perugia, anche nel Comune di Magione scatta l’ordinanza antiprostituzione. Sono stati direttamente i cittadini a segnalare la presenza delle prostitute (poi verificate nel corso dei servizi di vigilanza svolti dalla polizia locale) , lungo la strada regionale 75 bis del Trasimeno nel tratto dal confine del territorio del comune di Corciano fino all’ingresso del raccordo autostradale Perugia-Bettolle.

Una situazione pericolosa anche per gli altri automobilisti, soprattutto nelle ore serali e a ridosso dell'ingresso per il raccordo autostradale. E proprio per cercare di reprimere il fenomeno, è scattata l'ordinanza del sindaco che sarà in vigore dal 15 giugno fino al prossimo 15 ottobre e per chi sgarra, multe salate (pagabili in forma ridotta con una somma di 250 euro.

Il provvedimento vieta dunque, nel tratto in questione, di fermarsi a piedi o con l'auto per contattare le prestazioni sessuali, intrattenersi con le prostitute o farle salire a bordo del proprio mezzo. E ancora, assumere atteggiamenti inequivabili sull'intenzione di adescare o esercitare la prostituzione e di "sostare e occupare per lungo tempo e senza motivo spazi pubblici delle vie interessate con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi da parte della collettività e renderne pericoloso e difficoltoso l’accesso”.