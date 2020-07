Processo contro la 'Ndrangheta, il Comune di Perugia si costituisce parte civile e chiede 3 milioni di euro

IIl Comune di Perugia si costituisce parte civile nel processo contro la 'Ndrangheta. Come spiega Palazzo dei Priori, all’udienza preliminare del 3 luglio nell’aula bunker del Carcere di Rebibbia, il Comune di Perugia, "tramite il procuratore speciale, l'avvocato Massimo Brazzi, si è costituto parte civile nel procedimento penale a carico di 95 imputati, pendente presso il Tribunale di Catanzaro per gravissime ipotesi associative di “stampo ndranghetista” e per una serie di “reati-fine” che spaziano dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, al riciclaggio, al traffico di armi, alla truffa, all’estorsione, al falso in bilancio e reati tributari".

La costituzione, spiega il Comune, "è stata circoscritta alle sole imputazioni consumate nel perimetro del Comune di Perugia e che hanno destato grandissima eco mediatica".

E Palazzo dei Priori chiede il conto. Richiesta "una provvisionale, immediatamente esecutiva, di 3 milioni di euro". Una richiesta che, prosegue il Comune di Perugia, "è stata formulata sulla base della gravità dei delitti ascritti agli imputati, che hanno provocato un serio danno all’immagine, alle attività produttive, all’economia locale, alla libertà di autodeterminazione delle vittime, alla salute della cittadinanza, alla libertà imprenditoriale ed in generale alla regolarità dello svolgimento delle attività commerciali".

La costituzione di parte civile è stata ammessa ieri dal Giudice dell’Udienza Preliminare. E ancora il Comune di Perugia: "Con riferimento ai giudizi abbreviati richiesti da alcuni imputati ed accettati, nell’interesse del Comune, dallo stesso procuratore speciale, il processo si definirà nel mese settembre, mentre nei confronti di coloro che hanno optato per il rito ordinario si dovrà attendere la chiusura dell’istruttoria dibattimentale".