Primo Maggio, il sindaco Romizi in visita all'ospedale di Perugia: "Grazie per il lavoro che fate"

Primo maggio speciale all’ ospedale di Perugia. Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Clara Pastorelli sono andati in visita ai medici e al personale del Santa Maria della Misericordia per testimoniare la "vicinanza ai lavoratori della sanità in attività assistenziale 24 ore su 24".

Alla cerimonia nel piazzale principale del Santa Maria della Misericordia erano presenti alcuni professionisti ospedalieri e docenti universitari. A fare gli onori di casa il commissario dell’Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis: "Ringrazio il sindaco e l’intera città per esserci sempre stati vicino – ha detto Onnis – , così come ringrazio tutte le persone che lavorano in questo ospedale, che ho iniziato ad apprezzare fin dal mio arrivo a Perugia, giusto un anno fa. Un anno complicato, con difficoltà affrontate sempre con unità di intenti. Nella festa dei lavoratori - ha aggiunto Onnis - desidero esprimere vicinanza a quanti stanno affrontando la seconda emergenza, quella sociale ed economica, augurando loro di rimpicciolire con il tempo le difficoltà legate alla ripartenza".

L’assessore Clara Pastorelli ha ringraziato gli operatori sanitari a nome della città.

A chiusura della cerimonia, il sindaco Romizi ha voluto ricordare come “ fin dai primi giorni della pandemia il rapporto tra città e ospedale è stato continuo; una scambio costante di informazioni che hanno permesso di intervenire per contenere la diffusione della malattia. Ho avuto già modo - ha aggiunto - di sottolineare i sacrifici degli operatori sanitari, oggi sottolineo che questo ospedale è stato il motore da dove sono partite le leve per il buon funzionamento di tutta la macchina regionale dell’assistenza. Anche per questo - ha concluso il sindaco - dico grazie per quello che avete fatto e per come lo avete fatto, con grande dedizione professionalità e apprezzata partecipazione”