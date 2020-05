Primo Maggio, il messaggio di Romizi: "Il lavoro vuol dire dignità, è un valore irrinunciabile"

"Oggi è il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori. E il lavoro è uno dei cardini supremi della nostra società e della nostra Costituzione. Il motore della nostra collettività, e i lavoratori ne sono i nobili protagonisti; ed è proprio il meraviglioso intreccio di vite e professioni che rende ognuno di noi prezioso e strettamente connesso al prossimo". Comincia così il post su Facebook del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, per il Primo Maggio: "Lavoro e salute sono sempre stati collegati, ma adesso ancora di più. A causa della pandemia le apprensioni su questi temi sono tante e legittime".

Poi il messaggio ai cittadini: "Oggi, in un giorno che dovrebbe essere di festa, esprimo la mia vicinanza e il mio sostegno a tutti i concittadini preoccupati per le sorti delle loro vite lavorative. A tutti i lavoratori della nostra comunità: da chi è in cassa integrazione, a chi in attesa di ripartire, a chi ha continuato a lavorare, magari fra le difficoltà o magari in prima linea nella gestione dell’emergenza".

E ancora: "Dobbiamo aiutarci, ascoltare ogni singola voce, solidarizzare e cercare di percorrere tutte quelle strade, anche nuove, che possono condurci a soluzioni plausibili e applicabili. È inutile negare che davanti a noi abbiamo un orizzonte di incertezze, ma con lo spirito di sacrificio che ha sempre contraddistinto le nostre comunità e con grande coraggio ne usciremo, perché abbiamo il diritto di portare avanti i nostri progetti e realizzarli. Il lavoro vuol dire dignità ed è per questo un valore irrinunciabile".