Meteo, le previsioni in Umbria per il ponte di Ognisanti: che tempo farà

Che tempo farà per il Ponte di Ognisanti? Secondo il bollettino meteo redatto dal sito specializzato “Umbria Meteo”, oggi (mercoledì 30 ottobre) e domani, ultimo giorno del mese, le giornate saranno caratterizzate da molte nubi e scarse piogge. Prevalenza di sole, invece, per venerdì 1 Novembre, festa di Ognisanti.

“Probabile anticipo – scrive Umbria Meteo - invece per la perturbazione atlantica attesa sull'Italia inizialmente per domenica 3 mentre, secondo gli ultimi dati, dovrebbe arrivare sabato 2 novembre, quindi maggiori piogge attese per il fine settimana. E temperature in calo moderato”.