Previsioni meteo in Umbria: ancora qualche giorno di sole, poi nuova perturbazione

Ancora qualche giorno di sole, almeno fino a venerdì. Poi, sabato 25 gennaio, tornano le nubi e neve sull'Appennino, ma solo a quote abbastanza alte per il periodo. Le previsioni redatte dal sito specializzato UmbriaMeteo parlano di una “nuvolosità in calo” nelle prossime ore con prevalenza di sole”. Mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio tempo “sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche velature, gelate e qualche banco di nebbia nei fondovalle, venti orientali in attenuazione”. Venerdì 24 gennaio il tempo sarà ancora sereno, ma con qualche nebbia e possibile gelata.

“La perturbazione in arrivo nel fine settimana – è scritto sul sito - non sarà altro che quella formatasi nei giorni scorsi ad ovest dell’Italia, ma molto indebolita e supportata da correnti occidentali per un progressivo abbassamento di latitudine della grande circolazione depressionaria nord atlantica”.

La perturbazione porterà dunque molte nubi e un po' di pioggia, soprattutto nella giornata di sabato. Miglioramenti previsti da lunedì 27 gennaio.