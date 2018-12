Meteo, le previsioni in Umbria: la situazione migliora, il bollettino

Ecco le previsioni per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria oggi (18 dicembre) cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più solo in Appennino, specie al mattino, temperature minime in lieve calo, massime in aumento, venti deboli o moderati nord orientali in attenuazione".



Domani, mercoledì 19 dicembre, "cielo inizialmente poco nuvoloso o nuvoloso per il transito di nuvolosità stratificata o comunque poco consistente, dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento da ovest, nel pomeriggio da nuvoloso a molto nuvoloso, in serata da molto nuvoloso a coperto. Temperature in lieve aumento, venti da deboli a moderati meridionali".

