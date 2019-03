Palazzo dei Priori si "tinge" di rosa per la prevenzione, visita senologica gratuita per le dipendenti comunali

Prevenzione e stili di vita corretti sono armi importanti nella lotta ai tumori. Lo hanno ribadito l'assesosre al Welfare, Edi Cicchi, e il professor Antonio Rulli, coordinatore scientifico della sezione di Chirurgia oncologica della mammella e dei tessuti molli dell'Università di Perugia, presentando l'iniziativa di screening dedicata alle dipendenti comunali nell'ambito del Marzo Rosa voluto dalla Lilt Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Sono 166 le donne che hanno già fissato la visita senologica di controllo.

In Umbria, quello di Perugia è il primo Comune ad attuare l’iniziativa a favore delle proprie lavoratrici. Scopo del progetto, che rientra nella Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica Lilt, è quello di fornire alle donne presenti all’interno dell’amministrazione, dipendenti, ma anche consigliere e assessori, un’opportunità per prevenire uno dei tumori più diffusi, quale appunto quello al seno, e di sensibilizzare all’importanza della prevenzione stessa attraverso sani stili di vita.

“Tingeremo di rosa i palazzi comunali -ha detto l’assessore Edi Cicchi nel corso dell’incontro di presentazione di questa mattina alla sala dei Sindaci - a partire proprio da Palazzo dei Priori, dove sarà allestito un ambulatorio per le visite delle prime 34 iscritte. Poi, grazie anche alla Croce Rossa Italiana Comitato di Perugia, che ci ha messo a disposizione l’ambulatorio mobile, raggiungeremo tutte le sedi distaccate dell’ente, compresi asili nido, biblioteche, cantiere comunale, uffici decentrati. Anche questo - ha concluso l’assessore - è un esempio significativo dei risultati che si possono ottenere quando istituzioni e associazioni di volontariato fanno sinergia sul territorio”.

Le visite cominceranno la prossima settimana, proseguendo fino ad esaurimento delle iscrizioni. “Ci aspettiamo numeri via via più alti - ha precisato il professor Rulliv- perché sappiamo che, all’inizio, c’è sempre un po’ di riservatezza, che poi viene meno quando l’iniziativa è in corso. Oltre alla visita senologica - ha precisato - consegneremo a tutte le signore che parteciperanno un opuscolo informativo sulla prevenzione primaria, cioè quella utile a evitare l’insorgenza del tumore. Tra gli obiettivi che ci proponiamo, infatti, c’è anche quello di combattere le fake news su prevenzione oncologica e alimentazione che spesso si trovano su internet".

Alla presentazione a Palazzo dei Priori hanno preso parte anche i medici volontari Lilt della sezione di Chirurgia oncologica, la dottoressa Alessandra Servoli e i dottori Francesco Barberini, Carlo Boselli, Piero Covarelli, che effettueranno le visite, e la presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Perugia, Patrizia Moretti Aloia, che per l’iniziativa affiancherà la Lilt con l’ambulatorio mobile e infermiere volontarie di supporto.