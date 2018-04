IL PERSONAGGIO Il Premio Nobel della Chimica Jean-Pierre Sauvage a Perugia: "Il nostro futuro, ecco cosa ci attende e cosa cambierà"

Il 4 maggio porterà in dote un appuntamento di grande prestigio per la città di Perugia. Infatti alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, alle ore 17, sarà presente Jean-Pierre Sauvage vincitore del premio Nobel per la chimica 2016 terrà un incontro pubblico per illustrare gli eccezionali risultati della sua intensa attività di ricerca alla base di molteplici applicazioni. L’incontro, ideato dal Museo della Scienza Post e realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia e grazie al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, fa parte del progetto “Guardare lontano: sulle spalle del Nobel”. Ambizioso progetto che ha già portato in città altri due importanti colossi del mondo scientifico, l’ultimo lo scorso 17 novembre, accolto con grandissima partecipazione, il premio Nobel per la Fisica 2017 Barry Barish. Ma non finisce qui: altri due scienziati di fama mondiale approderanno a Perugia nei prossimi mesi.

L’ambizioso progetto della Fondazione Post si inserisce nella missione di rendere la scienza accessibile a tutti divulgando temi anche complessi nella maniera più semplice e chiara possibile. Poter incontrare dal vivo un premio Nobel, stringergli la mano e dialogare in qualche modo con lui è un qualcosa di estremamente emozionante sia per gli addetti ai lavori sia per chi ha semplicemente la curiosità di saperne di più, affascinato dal contributo che la scienza può dare alla comprensione di tutto ciò che quotidianamente fa parte della nostra vita. Non è cosa da poco poter ascoltare direttamente dalla voce dei protagonisti del progresso scientifico quali siano i successi più recenti e le innovazioni più all’avanguardia nei vari campi della scienza e della tecnologia; eventi come questi non possono che far bene alla città, aprendola ad una divulgazione della cultura a 360 gradi, dando un valore aggiunto al lavoro di tutti quegli scienziati che quotidianamente sono impegnati nel campo della ricerca.

Il prossimo 4 maggio toccherà dunque ad un chimico: Jean-Pierre Sauvage. L’incontro, or-ganizzato con il sostegno del Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università degli Stu-di di Perugia, porterà a Perugia lo “scienziato delle nanotecnologie” che racconterà gli strepitosi risultati ottenuti grazie alle sue ricerche e alle sue intuizioni sulle macchine molecolari, strutture fatte da molecole che possono essere messe in movimento e che sono alla base di importanti future applicazioni tecnologiche.

Sauvage e i colleghi sono stati infatti premiati nel 2016 a Stoccolma perché – come dichia-rato dalla giuria - "Hanno concepito e sviluppato molecole con movimenti controllabili, che possono svolgere un compito quando si aggiunge l'energia". Una ricerca chiave per gli sviluppi futuri di nuovi materiali, sensori e sistemi di immagazzinamento e stoccaggio dell'energia. I tre ricercatori hanno, in pratica, dato il via per la realizzazione di dispositivi di dimensioni estremamente piccole ma con un grande potenziale di applicazione. A questo indirizzo web è possibile trovare una discussione dettagliata delle macchine molecolari: cosa-sono-le-macchine-molecolari Saranno il Sindaco Andrea Romizi e il Presidente della Fondazione POST Luca Gammaito-ni ad introdurre la Lectio Magistralis del premio Nobel, alla quale sarà possibile partecipare con ingresso libero e gratuito e consentito già a partire dalle 16.30.