Perugia non dimentica Clara Sereni, al via il Premio letterario Nazionale: come partecipare

Al via la prima edizione del Premio letterario Nazionale Clara Sereni per opere di narrativa inedita, edita e biografica (Premio speciale della giuria “Le farfalle”). I temi delle opere candidate riguarderanno l’universo femminile (storie di donne, di emancipazione, resilienza e formazione), ma anche il sociale (inclusione, cura e volontariato, legalità, accoglienza), entrambi temi sui quali era incentrata l’attività della stessa Sereni. La narrazione biografica -genere caro alla scrittrice che aveva fondato e diretto per quasi 10 anni la collana “le farfalle” per ali&no editrice- sarà riservata a storie di donne che hanno fatto la differenza, scrittrici, giornaliste, scienziate, artiste, esploratrici e così via.

Il premio è indetto dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi e ali&no editrice, in collaborazione con la rivista letteraria “Noi donne” e il Comune di Perugia, con il patrocinio dell’Ucei (unione Comunità Ebraiche Italiane), del Comune e della Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, dell’Università degli Sudi di Perugia, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, del Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria e di Banca Etica. Tra gli obiettivi anche la promozione della lettura pubblica, con particolare attenzione ai giovani. Per questo saranno coinvolte nell’attività del Premio sia le biblioteche comunali (Clara Sereni aveva lasciato il suo patrimonio librario alle biblioteche comunali) sia le scuole secondarie di II grado, che entreranno a far parte della Giuria Popolare, che affiancherò la giuria di esperti, composta da personalità di spicco della cultura italiana legate alla figura di Clara Sereni per affettività o percorsi culturali condivisi.

Per partecipare c’è tempo fino al 30 marzo 2020. La giuria selezionerà 10 opere finaliste per la sezione romanzo inedito e per la sezione racconti inediti e 3 opere finaliste per la sezione Premio speciale della Giuria “Le farfalle”. Poi verranno comunicate pubblicamente le 10 opere finaliste che saranno in seguito sottoposte a alla votazione della Giuria Popolare.

Informazioni e segreteria:

premio_clarasereni@gmail.com

officina.sl14@gmail.com

Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi

str. Trasimeno Ovest 165 C 5 - 06132 Perugia