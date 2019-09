Volontariato, Cesvol "premia" i neo laureati: rinnovato l'accordo con l'Università di Perugia. Chi può partecipare

Il Cesvol Umbria anche quest'anno indice un Premio di laurea in collaborazione con l'Università di Perugia. L'intenzione, con questo premio, è quello di favorire l’interesse dei laureandi verso materie “strategiche” per il movimento del volontariato, facilitando la connessione di quest’ultimo con il mondo accademico e scientifico.

Le tesi di laurea arrivate verranno valutate da una commissione apposita composta da membri del corpo accademico e da responsabili

interni al Centro servizi.

La tesi che sarà giudicata vincitrice verrà pubblicata direttamente dal Cesvol, che si farà carico di promuoverla nell'ambito del circuito associativo e del Terzo Settore in generale, organizzando presentazioni ed eventi a tema.

Il premio è rivolto agli studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale in Sociologia e Politiche sociali, Comunicazione pubblica, digitale e d’Impresa, Scienze della politica e dell’amministrazione (anni accademici 2017/2018 2018/2019). Per la domanda c'è tempo fino al 10 novembre.