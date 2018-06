Giovani campioni al Rally Matematico Transalpino, trionfano gli allievi delle scuole di Perugia: le classi premiate

Gioco, ma anche impegno, sfida, spirito di gruppo. Sono gli ingredienti del Rally Matematico Transalpino, che anche quest’anno ha visto protagonisti i giovani alunni delle scuole primarie di Perugia.

Il Rally matematico Transalpino è un confronto fra classi. I bambini, divisi in squadre, devono infatti affrontare la risoluzione di problemi di matematica “complessi” ed elaborati, arrivando insieme alla soluzione. Ma ciò che conta non è il risultato finale del problema, quanto il ragionamento e il filo logico che ha portato a risolvere il quesito insieme agli altri bambini. Un approccio stimolante alla matematica, ma anche una bella sfida per gli alunni delle nostre scuole che hanno partecipato al concorso, battendo la sfida e salendo sul podio.

Ieri, martedì 5 giugno, la scuola Villaggio Kennedy di Perugia ha ospitato la manifestazione finale dove sono stati premiati i piccoli partecipanti della scuola primaria (che si sono aggiudicati l’attestato) e i vincitori di ogni categoria, premiati con la coppa. Alla presenza del Dirigente Scolastico Prof.re Giovanni Jacopo Tofanetti e della prof.ssa Maria Francesca Tanda, coordinatrice RMT per Umbria, Lazio e Marche in collaborazione con il CRSEM -dipartimento di Matematica dell’Università di Cagliari (che ha promosso e coordinato le gare nel territorio), sono state premiate quattro classi:

categoria 3: 3^classificata classe 3A Bellocchio

categoria 4: 1^classificata classe 4B Villaggio Kennedy

categoria 5: 1^ classificata classe 5B Villaggio Kennedy e 3^ classificata classe 5B Comparozzi.

Una festa molto sentita e partecipata, sia per i piccoli allievi e i loro genitori, che per gli insegnanti i quali hanno creduto e credono nel valore formativo, nonché educativo di una competizione che tira fuori il meglio di ogni studente, sviluppa spirito di gruppo e insegna a guardare sotto un'altra luce una materia come la matematica.

Ma non solo. Questo è il terzo anno che molte classi delle scuole appartamenti alla D.D.2° Circolo partecipano alla sfida, e sono tre anni che alcune di loro si aggiudicano il podio nelle diverse categorie. La competizione, che si svolge (oltre che in Italia) anche in Algeria, Argentina, Belgio, Francia, Lussemburgo e Svizzera, è organizzato dalla "Associazione Rally Matematico Transalpino" e dall’anno scolastico 2015-2016 la D.D. 2° Circolo Perugia ha inserito la partecipazione delle classi all’iniziativa, nel piano triennale dell'offerta formativa.