Due umbri tra gli 83 chef più quotati per il 2020 in tutta Europa: ecco lo speciale riconoscimento

Ci sono anche due chef umbri nella rosa dei più quotati per il 2020. Logis Hotel, catena di albergatori e ristoratori indipendenti in Europa, presenta i ristoranti Tables Distinguées 2020, vincitori del riconoscimento culinario del brand, che ogni anno contraddistingue gli chef più quotati tra quelli delle strutture associate in tutta Europa.

Il titolo di prestigio quest’anno è stato attribuito a 83 chef, 12 dei quali lo hanno ricevuto per la prima volta. Tra i nomi dei vincitori, anche per il 2020 compaiono quelli degli italiani Stefano e Andrea Rodella, del Logis hotel&SPA L’Antico Forziere, situato sulle colline di Perugia, a Casalina Deruta (Pg). Un antico casale nel cuore dell’Umbria, dove la famiglia Rodella offre una cucina che spazia da piatti della tradizione a proposte più innovative, in un mix perfettamente equilibrato, che lo rende un indirizzo imperdibile.

La selezione 2020 comprende i ristoranti stellati, quelli inclusi nella guida Gault Millau e alcune realtà più piccole, ma di prim’ordine in quanto a ricercatezza ed espressione delle tradizioni attraverso l’arte dei propri chef.

Le strutture sono state nominate da una giuria dei Logis composta da critici gastronomici e guidata da Gilles Goujon, tre stelle Michelin e a capo del ristorante della locanda occitana Logis Auberge du Vieux Puits. Tra le caratteristiche premiate dai critici, il rispetto per gli ingredienti, la creatività nella rivisitazione dei piatti, oltre a sapori raffinati, abbinamenti ricercati ed eleganza nell’impiattamento.