Premio Alfredo De Poi 2018, ecco la vincitrice: è l’artista americana Lynne Hobaica

È l’artista americana Lynne Hobaica, di Phoenix, in Arizona, la vincitrice del Premio Alfredo de Poi 2018. Nato dalla collaborazione tra il Comitato di gemellaggio Perugia-Seattle, il Comune di Perugia, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, la Fondazione Moretti e Maria Chiara De Poi, il riconoscimento ha lo scopo di onorare la memoria del già presidente dell’Accademia Alfredo De Poi, figura di rilievo nel panorama artistico, culturale e politico a livello internazionale e della nostra città.

Alla cerimonia di assegnazione del Premio, che si è tenuta nella storica biblioteca dell’Accademia, erano presenti il direttore, il professor Paolo Belardi, l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Teresa Severini, e Maria Chiara De Poi, Leslie Keller, presidente del gemellaggio Perugia-Seattle. Per l’occasione sono state presentate alcune opere dell’artista realizzate presso L’Antica Deruta di Moretti (presente Giorgio Moretti).

Il Premio, assegnato ad anni alterni ai giovani artisti-studenti della “Vannucci” e agli artisti in residence della Pottery Northwest di Seattle, consiste in un viaggio in Italia (comprese spese del viaggio in aereo) e l’ospitalità per 3 settimane dove realizza delle opere presso la Ceramica Moretti.