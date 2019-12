Il miglior salone d'Italia? E' umbro, super premio all'hair stylist perugino

Premiato salone perugino a Roma. ‘Contributo al potenziamento/elevazione della categoria attraverso attività formative, accademiche o di comunicazione’; questo è il titolo del premio che è stato assegnato lunedì 16 dicembre al salone Hair Beauty Diffusion di Claudio Barcaccia. Il tutto è avvenuto nella prestigiosa sede della Camera dei deputati di Roma, Palazzo Montecitorio, durante la cerimonia ‘Arti e professioni dell’eccellenza italiana - Premio Wella ai migliori saloni italiani’.

La cerimonia ha voluto premiare, insieme al salone di Barcaccia, anche altri esponenti di eccellenze nel comparto capelli, valorizzando l’arte di una professione sempre più connessa al mondo della bellezza e del benessere, che oggi sta vivendo una seconda giovinezza.

Dal 2004, Claudio Barcaccia dal suo Training Center Hair Beauty Diffusion eroga una media di 80 corsi di formazione all’anno a cui partecipano 850 iscritti. L’amore di Claudio Barcaccia per la professione di stilista del capello è da sempre alimentato dal desiderio di far fronte alle diverse esigenze di quanti gli affidano il compito di realizzare il migliore servizio capelli, per sviluppare lo stile ideale, in linea con la moda del momento. Una missione che lo spinge costantemente a guardare avanti, comprendere la realtà, captare il nuovo, in uno spirito di condivisione del sapere, per far crescere la professione.

“Il mio obiettivo è da sempre quello di vedere nel viso dei miei clienti delle espressioni soddisfatte, di realizzare quindi l’acconciatura che mi viene richiesta nel modo più preciso possibile – ha dichiarato Barcaccia durante la consegna del Premio –, questo è il motivo per cui ho deciso di aprire la mia accademia, per formare persone che condividono la mia stessa passione e i miei stessi principi di professionalità e attenzione al dettaglio”.

