La Sir Conad in trionfo in Comune e in Regione. Lo scudetto porterà in dote un potenziato Pala Barton

Campioni d'Italia. Perugia, ma potremmo dire tutta l'Umbia, si sente cucito addosso questo scudetto che è stato stravinto dalla Sir Conad nel massimo campionato nazionale di volley maschile. E la squadra con il suo vulcanico presidente questa mattina ha festeggiato insieme ai vertici del Comune e della Regione una stagione straordinaria: tre trofei e la possibilità di portarsi a casa anche la Coppa Campioni. Ma non di soli feseggiamenti oggi si è vissuto visto che si è parlato con la Presidente Marini e il sindaco Romizi di come poter migliorare un impianto sportivo come il Pala Barton con troppi acciacchi e pochi spazi.

“Festeggiamo una vittoria, che non è soltanto sportiva, dell’Umbria. Una piccola città come Perugia ed una piccola regione

come la nostra, grazie alla Sir Safety Conad, sono ai vertici nazionali. Ed in questo successo – ha aggiunto la presidente – i meriti vanno attribuiti a tutte le componenti di questa meravigliosa squadra, dal presidente Sirci fino alla splendida

tifoseria che ha accompagnato e sostenuto giocatori e tecnici".

La presidente promette di dar vita ad un tavolo di programmazione sul futuro del pala sport: " Le Istituzioni sono state vicine alla società e continueremo anche per il futuro. Subito dopo aver ‘smaltito’ l’euforia dei festeggiamenti – ha concluso la presidente Marini – ci metteremo intorno ad un tavolo, Regione Comune e Società, per programmare quegli interventi, penso ovviamente soprattutto all’impiantistica, che potranno consentire la continuazione di questo sogno”. Per l'impianto arriveranno tramite comune ben 50mila euro di sponsorizzazioni previste dal colosso perugino delle telecomunicazioni Barton.

Romizi ha informato i presenti di avere già concordato alcuni incontri con il presidente Sirci per pianificare le iniziative future: “i risultati straordinari ottenuti da questa squadra ci impongono di continuare a lavorare per il futuro e per migliorarci ancora e noi lo faremo volentieri”.urante l'incontro a Palazzo dei Notari Romizi ha voluto regalare a tutti i giocatori la spilla con l’effige del Grifo, simbolo di Perugia, “con l’auspicio che tutti voi possiate sentire sempre più vivo il senso di appartenenza alla città. Sappiate che c’è una città intera che si è innamorata di voi e che, grazie a voi, si è innamorata della pallavolo”.