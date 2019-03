Incidenti mortali, il Prefetto ingaggia l'Istat per una mappa delle strade a rischio.Poi il piano di prevenzione

Monitoraggio sul numero degli incidenti e sulle cause per riscrivere una mappa delle strade più a rischio in provincia di Perugia. E allo stesso studiare interventi mirati, a secondo delle caratteristiche del territorio, per prevenire gli incidenti mortali. Il prefetto Sgaraglia vuole in tempi brevi mettere in campo una strategia salva-vite nei tratti di strade dove si registrano il maggior numero di incidenti considerati gravi. Per avere una mappa dettaglia il prefetto, oltre alle forze dell'ordine e la polizia stradale, ha convocato anche i tecnici dell'Istat umbria proprio per elaborare dati e avere finalmente un quadro chiaro sul fenomeno dei sinistri.

Nel frattempo c'è l'accordo per potenziare la sorveglianza nei fine settimana mettendo più pattuglie in circolazione dotate di alcoltest e drug-test. In seconda battuta oltre ai controlli si cercherà di prevenire le cause principali di incidente (velocità e l'uso del cellulare mentre si guida)anche con la tecnologia e si sollecità una collaborazione degli enti locali e dell'Anas per migliorare la qualità delle nostre strade.