Prefettura di Perugia, consegna delle Onorificenze dell' Ordine "Al merito della Repubblica Italiana": tutti i nomi

La consegna delle Onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" che quest'anno non si è potuta svolgere in occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, in ragione delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha avuto luogo nella mattinata di oggi alla Sala del Consiglio Provinciale di Perugia.

L’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” istituito con la Legge 3 marzo 1951 è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.” sono concesse dal Presidente della Repubblica e sono destinate a ricompensare benemerenze acquisite da concittadini che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia, nelle pubbliche cariche e in attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari o per segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Gli insigniti, che hanno ricevuto dal Prefetto Claudio Sgaraglia i diplomi relativi all’importante riconoscimento, sono 25 residenti nella provincia di Perugia; ecco l'elenco completo:

FAZIO Dott.ssa Valeria - Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova a riposo. CITTA’ DELLA PIEVE

LIPARI Gen. B. Dott. Benedetto - Comandante Regionale Umbria della Guardia di Finanza PERUGIA

RUGGIERO Ing. Raffaele - Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco PERUGIA

DELLA GALA Gen. B. Massimiliano - Comandante Legione Carabinieri Umbria PERUGIA

MORRA Ten. Col. Dott. Antonio dell’Arma dei Carabinieri PERUGIA

ICCI Ing. Claudio - Libero professionista MARSCIANO

ALBICOCCO GIOVINATI Sig.ra Antonella Collaboratore Amm. Esperto PERUGIA

BALLARIN Sig. Luciano - Funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quiescenza FOLIGNO

BELLONI Dott. Marco - Dirigente Prefettura di Perugia

BORRAZZA Sig. Maurizio . Direttore Ditta Privata PERUGIA

CENSINI Sig. Giampaolo Pensionato PERUGIA

CRO Sig. Arnaldo - Capo Squadra dei Vigili del Fuoco in quiescenza GUALDO TADINO

FANUCCI Cesare Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri PERUGIA

GAMBETTI Padre Mauro Sacerdote - Custode Generale del Sacro Convento di Assisi ASSISI

LUCHINI Libero Vice Ispettore NOCERA UMBRA

MAGGIULLI Sig. Vincenzo - Sovrintendente Capo della Polizia di Stato PERUGIA

MARINELLI Lgt C.S. Dott. Antonello - Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri GUALDO TADINO

MARTINELLI Sig. Giuliano Imprenditore PIETRALUNGA

MORENA Sig.ra Antonellaì - Impiegata del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Perugia in congedo GUBBIO

PACIOTTI Danilo Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri GUBBIO

PAPINI Roberto Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza PERUGIA

SIRCI Gino . Imprenditore PETRIGNANO DI ASSISI

ORTOIOLI Alvaro - Funzionario Comunale PERUGIA