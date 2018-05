L'inaugurazione del pozzo di via San Francesco negli eventi del XX Giugno cittadino

Quel pozzo di via San Francesco, grazie all’Art Bonus, è tornato a nuova vita, recuperando il bianco accecante del travertino.

Spicca sulla vera il Grifo coronato, a garanzia della potabilità (nel medioevo e oltre) di quell’acqua. Oggi, cicche e cartacce ne inquinano la vista e il liquido. Siamo curiosi di vedere se chi ha eseguito l’intervento abbia tolto la griglia a maglie un po’ larghine per ripulire all’interno. Anche se questo, beninteso, non era previsto in fase progettuale né, immaginiamo, come impegno contrattuale. Dallo scatto, effettuato dall’esterno, pare di notare una retina sintetica a maglia fitta posta sotto quella metallica. Se così è, la soluzione risulta semplice, economica ed efficace. Bravo a chi l’ha pensata.

Comunque, è stata riportata all’originaria bellezza anche la parte circostante la vera e le formelle sono linde, come tanti secoli fa.

Un altro passo avanti verso il completamento della zona che vedrà il suo acme nella conclusione dei lavori e conseguente inaugurazione dell’auditorium di San Francesco al Prato. Ce lo hanno promesso per ottobre, ma l’Inviato Cittadino nutre qualche dubbio sulla sua effettiva fattibilità entro quel termine. Spera di essere smentito.

L’inaugurazione di quello splendido restauro non è ancora fissata, ma dice il sindaco, in colloquio informale, che la cerimonia rientrerà nel novero delle iniziative per il XX Giugno cittadino. Una data certamente idonea per la restituzione dell’illustre manufatto alla città.