Uniti per ripartire, Porsche e Caritas insieme per fronteggiare l'emergenza sociale post Coronavirus

Un aiuto per 320 famiglie bisognose attraverso la collaborazione con la Caritas di Perugia-Città della Pieve.

La donazione del Centro Porsche Perugia, insieme a Porsche Italia nell’ambito del progetto “Uniti per ripartire”, è stata consegnata all’Emporio Caritas di via Cortonese di Perugia ed è destinata a sostenere 320 famiglie in difficoltà e che nell’organismo ecclesiale attivo nella gestione delle emergenze e della povertà, trovano un punto di riferimento.

La consegna di un assegno “simbolico” è avvenuta alla presenza del direttore della Caritas diocesana Giancarlo Pecetti, dell’assessore alle Politiche sociali Edi Cicchi e della titolare del Centro Porsche Perugia nonché consigliera comunale del Gruppo Fratelli d’Italia Fotinì Giustozzi.

L’assessore Cicchi ha espresso particolare soddisfazione “per l’ennesima prova di solidarietà provenienti da realtà imprenditoriali e non del nostro territorio in questo periodo di estrema fragilità sociale ed economica e per quella che sembra a tutti gli effetti l’inizio di una bella collaborazione”. Parole che hanno incontrato l’approvazione della consigliera comunale Giustozzi.