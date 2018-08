Il PostModernissimo incassa il premio Lizzani e riapre: anteprima con "Toro scatenato"

Riapre domani il PostMod con l’anteprima del classico “Toro scatenato” di Martin Scorsese, restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna. Nel resto d’Italia l’uscita è prevista per giovedì. Domani, a far capo dalle 18:30, sulle scalette del Carmine, si prevede ampia partecipazione al ReOpening Party con la musica di dj Fab Mayday.

Da giovedì 30, tre nuove uscite di sicuro appeal: il film Disney “Ritorno al bosco dei 100 acri” con Ewan McGregor, un remake molto atteso. Quindi l'ultima straordinaria interpretazione di Harry Dean Stanton in “Lucky”, opera prima di John Carroll Lynch, e “La vera storia di Olli Mäki”, film finlandese in bianco e nero, premiato nella sezione “Un certain regard” a Cannes e agli European Film Award.

Poi via alle rassegne: in settembre, sotto i riflettori David Lynch. Com’è noto, fornisce carburante ai ragazzi del PostMod la prestigiosa assegnazione del Premio Lizzani 2018, conferito ogni anno, durante la Mostra del cinema di Venezia, all’esercente che ha dedicato grande spazio al cinema di qualità tra decine di candidature in tutta Italia. Una medaglia che fungerà da stimolo per una programmazione ancora più interessante. In un contesto urbano riportato a nuova vita e rilanciato dalle sane presenze degli spettatori del cinema.