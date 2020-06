La campionessa della nazionale italiana Miriam Sylla in visita in Umbria: lo scatto social su Instagram

La bravissima giocatrice di pallavolo, campionessa nazionale italiana, Miriam Sylla, in visita in Umbria. La schiacciatrice ha postato alcune foto le quali la ritraggono lungo le rive del lago di Piediluco. Il motivo riconducibile alla sua presenza - nel territorio ternano - risiede nell’amicizia che la lega con la dottoressa Alessandra Favoriti, la quale fa parte integrante dello staff medico della nazionale italiana. Qualche giorno di relax in giro per la città, ed altri luoghi limitrofi, per la classe 1995 dell’Imoco Conegliano, formazione pigliatutto del campionato italiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia su Ternitoday.it