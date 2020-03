Coronavirus, compiti e lezioni online anche per gli studenti senza collegamento con Digipass

Il DigiPass Perugia attiva gratuitamente il servizio “scuola on line”, condiviso con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria.

Tutti i ragazzi (e i loro genitori) di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comprensorio di Perugia che non avessero accesso al digitale, per seguire compiti e programmazioni on line nel periodo di chiusura scolastica, possono rivolgersi allo sportello DigiPASS Perugia attivo presso il POST (Via del Melo 34, 06122 Perugia).

Da lunedì 9 marzo 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e fino a revoca delle vigenti prescrizioni, i facilitatori digitali Michele e Simona ti aiuteranno a prendere familiarità con la piattaforma on line che suggerisce la tua scuola, utilizzando le strumentazioni digitali attualmente in dotazione al DigiPASS Perugia (rete internet, PC, stampanti etc...).

Il servizio è completamente gratuito e su prenotazione (ingressi programmati ogni 15 minuti per un massimo di otto utenti al giorno dal lunedì al venerdì): chiama il numero 075.5736501 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o manda una mail a digipass@perugiapost.it.