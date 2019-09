Porta Santa Susanna, il varco ztl aperto un'ora al mattino per facilitare l'ingresso a scuola

Fino al 30 giugno del 2020 sarà modificato l’orario di apertura della ZTL del centro storico, limitatamente al varco di Porta Santa Susanna, al fine di agevolare l’ingresso e l’uscita dalle scuole della zona. Questi i nuovi orari:

Dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 12,30: divieto di transito e sosta nella Ztl (sabato e domenica, nonché nei giorni festivi, dalle ore 00,00 alle ore 7,00 divieto di transito e sosta nella Ztl).

Per lo stesso motivo, sarà aperto anche il varco di via Battisti dalle 7,30 alle 8,30.

Lo ha deliberato la giunta comunale. All’apertura temporanea della Ztl si aggiunge, peraltro, la possibilità di utilizzare gratuitamente il parcheggio comunale della Cupa dalle 7,30 alle 8,30 e solo per le vetture fornite del contrassegno rilasciato dalle scuole della zona. Si ricorda, infine, che le scale pedonali adiacenti quelle mobili suddette resteranno comunque fruibili.

"Le misure – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Luca Merli - si rendono necessarie in conseguenza della chiusura delle scale mobili di via Cupa-Pellini-Priori per i lavori di ristrutturazione, che secondo il cronoprogramma previsto, avranno una durata di 10 mesi. Tale chiusura comporta, infatti, una riduzione dell’accessibilità al centro storico, con conseguenti, possibili criticità soprattutto per quanto riguarda gli studenti che, alla ripresa dell’anno scolastico, dovranno raggiungere le scuole della zona".