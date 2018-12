Porta Pesa, il Natale porta un oratorio in sicurezza: a quando il restauro artistico?

Porta Pesa, Chiesa di Santa Maria Nuova. Natale porta un Oratorio del SS.mo Sacramento finalmente messo in sicurezza e libero dalle impalcature necessarie per l’intervento.

Siamo stati i primi e i soli a segnalarlo su queste colonne: quell’antica struttura aveva difficoltà statiche. Lo dimostrammo con documentazione fotografica. Una chiave architettonica era stata completamente risucchiata dalla muratura, a riprova di come non fosse più in grado di corrispondere alla sua funzione di tirante.

Quanto affermato dall’Inviato Cittadino passò al vaglio dei tecnici, ne fu appurata la veridicità e si procedette coi lavori. Che sono terminati qualche giorno fa. Tanto che la messa di Natale – celebrata da monsignor Mario Stefanoni – è stata tenuta senza quelle ingombranti strutture metalliche che impegnavano e impattavano tutta la sezione di fondo dell’Oratorio.

Smontate le impalcature, si è notato che la messa in sicurezza ha comportato anche il rifacimento di parte dell’intonaco malsicuro, con la relativa tinteggiatura in colore grigio chiaro. Le piastre di contenimento non sono a vista e tutto è stato eseguito a regola d’arte.

Resta da ricollocare la chiave sulla facciata esterna: operazione che verrà compiuta nei prossimi giorni. A quando il restauro artistico della splendida opera del Garbi “Il Trionfo della Croce”? Alle calende greche. Forse è chiedere troppo. Pecunia deficit, fides latitat.