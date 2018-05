Strada Ponte Rio, poco sotto la Porta del Bulagaio: quelle transenne rischiano di diventare storiche. È ora di sistemare: quel muro va rifatto. Cade a pezzi e i sassi rotolano sulla carreggiata mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. Sono numerosi i mezzi di passaggio su questa bretella che collega la zona nord di Perugia con Monteluce, Sant’Erminio, piazza Grimana e il parcheggio di via Sant’Antonio.

Sono due i punti in cui quel muro è ammalorato e si sgretola. Il primo è a monte e il secondo a valle della strada che scende dal parco S. Angelo e s’innesta con quella di Ponte Rio.Il fatto è che i sassi della sezione alta del muro sono semplicemente ammonticchiati, con la sola terra a legarli, senza cemento, trattandosi di un muro a secco, di quelli che gli agricoltori erano usi allestire alla meglio per contenere il terreno in pendenza.

Per di più, la parte superiore è adibita a parcheggio e il peso delle auto in sosta rende più facile lo sgretolamento, specie con le piogge intense di questa primavera.All’inizio, il Comune ha opportunamente transennato questo tratto a senso unico a salire. Ma sotto l’innesto c’è il doppio senso di circolazione e dunque aumenta il rischio di vedersi piombare in testa qualche pietra. A terra ce ne sono diverse di non piccola dimensione. Al massimo, ci si limita a raccogliere quei sassi caduti, per sottrarli alla vista ma, a tutt’oggi, nessun intervento di messa in sicurezza è stato effettuato.

Le transenne che stanno lì dall’anno scorso sono state semplicemente accostate al muro “buono”, ossia alla parte inferiore, rifatta quando di sopra c’era ancora il podere e il Comune era proprietario della sola strada. Ma ora che l’insieme è divenuto proprietà comunale, all’Ente spetta il compito di mettere in sicurezza. Ma non lo fa.