Nomine & Poltrone - Joselito Orlando è il nuovo comandante della Polizia provinciale di Perugia

La Polizia provinciale di Perugia ha un nuovo comandante: è il colonnello Joselito Orlando, già comandante della Polizia municipale di Città di Castello.

La nomina è stata annunciata dal presidente della Provincia Luciano Bacchetta, in apertura dei lavori della seduta del Consiglio provinciale, ed è la conseguenza della convenzione sottoscritta con il Comune di Città di Castello.

"Ringrazio il presidente e l’intera amministrazione provinciale per avermi dato la possibilità di misurarmi in una realtà più complessa come la Provincia di Perugia - ha detto il nuovo dirigente del Servizio polizia provinciale e ambiente, in carica fino al 31 dicembre 2021 - L’impatto con il personale del comando è stato subito buono e ho già cominciato a verificare le varie situazioni interne legate all’organizzazione. Per quanto riguarda i rapporti con le altre forze dell’ordine, sono stati avviati i primi contatti con la Prefettura e la Questura, per riunioni e tavoli tecnici per cui la Provincia assicurerà sempre un suo rappresentante".

"Il nuovo comandante è stato scelto in modo trasparente – ha dichiarato il presidente Bacchetta - proprio per dare un segnale di rialzo importante della nostra Polizia. L’organico piuttosto scarso andrà riorganizzato e dotato dei giusti strumenti operativi. Il Corpo continuerà a lavorare in sinergia con le altre forze dell’ordine".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nato a Roma, Joselito Orlando è entrato nella Polizia locale della capitale come agente nel 1999. Nel 2009 ha assunto l’incarico di vice comandante ufficiale ad Arluno e successivamente ha lavorato come ufficiale a Tivoli, come comandante a Cameri, vice comandante a Casalpusterlengo e Casoria. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza all’Ateneo di Bologna, ha ottenuto un diploma biennale e due master nell’ambito delle professioni legali ed è docente della Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania.