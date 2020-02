Dagli incidenti sul lavoro ai sopralluoghi per stanare gli inquinatori: super bilancio della polizia locale

Ventisette denunce per infortuni sul lavoro (con prognosi superiore ai trenta giorni), 356 violazioni per eccesso di velocità, 66 persone identificate (si cui 32 controlli su accampamenti rom, sinti e camminanti). E, ancora: 22 sopralluoghi edilizi e 48 sopralluoghi ambientali. È il bilancio delle attività della polizia locale di Bastia Umbra svolte nell’anno appena trascorso.

Dalle denunce per gli oggetti smarriti alla tutela ambientale (rifiuti e sopralluoghi igienico sanitari e per inquinamento acustico), passando per la gestione della viabilità in occasione di eventi e manifestazioni cittadine nel Comune di Bastia Umbra, la polizia locale è sempre in prima linea per la comunità.

Tra i dati emersi dal report 2019, c’è il ritrovamento e la riconsegna di due auto precedentemente rubate, sette indagini delegate dall’autorità giudiziaria, 584 accertamenti (segnalazioni o istanze varie su cui si è intervenuti) e cinque sopralluoghi per inquinamento acustico.