Polis cooperativa sociale: un anno al servizio delle persone per una comunità il più inclusiva possibile

Un altro anno al servizio delle persone. Polis cooperativa sociale traccia il bilancio economico e sociale del 2019, un anno in cui “ha lavorato per evolvere e migliorare il modo di operare, per essere sempre più impresa cooperativa sociale innovativa, dinamica, poliedrica, di territorio, aperta al confronto ed alle collaborazioni”.

L’assemblea ordinaria dei soci si svolgerà mercoledì 18 dicembre alle ore 16.30 presso l’hotel Quattrotorri (via Corcianese 260, Perugia), per discutere e deliberare su risultati 2019, obiettivi, attività e budget per il 2020, verifica del piano strategico adottato.

Nel 2019 Polis ha proseguito il percorso di valorizzazione del proprio impegno nella costruzione di una comunità il più inclusiva possibile, con eventi che hanno messo al centro la persona, con i suoi valori e le sue fragilità.

Il numero dei soci-lavoratori al 30 settembre 2019 è di 1.147 unità per un monte ore lavorate di 1.081.793.

Il bilancio preconsuntivo è stato chiuso a 25.321.534,77 euro, con un risultato economico positivo pari a 24.059,20 euro.

La linee di visione e previsione decennale sono incardinate su quattro fondamenti storici di Polis:

1) Crescita dimensionale: da 36 milioni di fatturato del 2020 a 70 milioni del 2029;

2) Crescita occupazionale: dai 1300 Soci del 2020 ai 2400 del 2029;

3) Crescita morale: promuovere le opportunità di benessere e di vita per tutte le persone;

4) Competenze: sinonimo di innovazione, relazioni professionali al centro, cultura comunitaria.