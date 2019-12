A riveder le stelle con il Planetario nel centro storico di Perugia

Inaugurato il planetario didattico in piazza Matteotti a cura del Post in collaborazione con il Comune di Perugia.

Una novità assoluta per il Natale perugino, voluta con l’obiettivo di far conoscere a grandi e piccoli stelle e pianeti: all’interno della struttura videoproiezioni della volta celeste a 360 gradi.

“Quando abbiamo immaginato di abbinare al Natale 2019 il tema delle stelle – ha detto l’assessore alla cultura Leonardo Varasano – abbiamo pensato a qualcosa di divertente ed educativo. Grazie al Post è stato possibile dar vita a questa iniziativa del Planetario utile e divertente per consentire a grandi e piccoli di ammirare la volta celeste in modo sicuro e piacevole”.

Il presidente della Fondazione Post Francesco Gatti ha inteso ringraziare lo staff del Post, l’Amministrazione ed i commercianti dell’acropoli per l’impegno profuso per dar vita al planetario, un luogo dove divertimento ed istruzione si coniugano, come prevede lo statuto del Post.

L’assessore al commercio Clara Pastorelli ha sottolineato che la scelta di ubicare il planetario in piazza Matteotti non è casuale perché qui si concentrano molteplici attività dedicate ai più giovani, in primis la pista per il pattinaggio: “Ci auguriamo che i bambini possano apprezzare il planetario che offre uno spettacolo unico in un’atmosfera magica come è quella del nostro centro storico, pieno di tante attrattive adatte a tutte le età ed a tutti i gusti con un’attenzione particolare per la cultura”.

L’orario di apertura del planetario è dalle 16 alle 20, con visite ogni 60 minuti (ultimo accesso alle 19), nei seguenti giorni 14-15-20-21-22-23-26-27-28-29-30-31 Dicembre 2019; 2-3-4-5-6 Gennaio 2020 (ingresso a pagamento, massimo 20 persone per turno).

Vi è la possibilità di visite guidate gratuite (solo di mattina) per le scuole dal 17 al 20 dicembre (ore 9,30-13,00) a cura dell’Associazione astrofili Perugia (su prenotazione allo 0755736501).

Prezzi: bambini e ragazzi fino a 12 anni gratis; ragazzi fino a 18 anni 3 euro; adulti 5 euro;

2 adulti + 2 ragazzi 10 euro

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino della pista di pattinaggio solo il giorno stesso a partire dalle 14.30e fino alle 18.30.