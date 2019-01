Due pizzaioli umbri d'adozione reinventano la "Pizza Perugia" al Trofeo delle Regioni: ecco gli ingredienti

Due pizze speciali made in Umbria, una a base bianca e una base rossa, hanno prodotto un inaspettato quinto posto al campionato per regioni di pizza. Il torneo, a coppie, si è svolto a Scalea, in provincia di Cosenza, il 23 e 24 ottobre 2018. Ha rappresentare perugia c'erano i pizzaioli Daniele Carrubba ed Ivetina Vladimirova, che hanno ottenuto dai giurati 926 punti, dietro soltanto ai vincitori della Calabria (1016 punti), ed alle coppie lucane (999.5), pugliesi (977) e siciliane (973).

Carrubba e Vladimirova hanno proposto in gara due pizze realizzate esclusivamente con ingredienti del territorio: si è trattato di una pizza rossa fatta con le lenticchie di Castelluccio, guanciale (barbozzo) e finocchietto selvatico ed una pizza bianca farcita con patate di Colfiorito, salsiccia di Norcia e tartufo nero a scaglie.

“Siamo molto orgogliosi di aver rappresentato l’Umbria e Perugia a livello nazionale ed internazionale – hanno sottolineato i due pizzaioli – Ora ci stiamo preparando al meglio per onorare la nostra terra d’adozione in un’altra manifestazione internazionale in programma il 20 aprile a Madrid, quando durante la grande fiera del food sfideremo a suon di pizze i padroni di casa della Spagna”. I due pizzaioli sono stati premiati e ringraziati dal sindaco Andrea Romizi.