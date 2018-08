Pista ciclabile tra Ponte San Giovanni e Collestrada, c'è il primo sì: "Valorizzare il percorso verde lungo il Tevere"

C’è il primo sì per la realizzazione di una pista ciclabile nel tratto tra Ponte San Giovanni e Collestrada. Il Consiglio comunale ha approvato con 16 voti favorevoli (e un astenuto) l’ordine del giorno presentato da Antonio Tracchegiani (FI). "Occorre valorizzare quanto più possibile il “percorso verde” lungo il fiume Tevere, integrandolo con la realizzazione di una pista ciclabile-pedonale che colleghi il centro commerciale con il Ponte del Tevere e il resto di Ponte San Giovanni, prevedendo in un prossimo futuro un raccordo ciclabile all’interno del popoloso quartiere, in modo da collegare tutte le altre piste ciclabili già presenti, vista la natura pianeggiante di questa parte del territorio comunale”.

Nell’ordine del giorno il consigliere impegna dunque l’Amministrazione a prevedere la realizzazione di una pista ciclabile lungo via della Valtiera in direzione Ponte San Giovanni-Collestrada. Sulla proposta è intervenuto anche l’assessore all’Urbanistica e Sport Emanuele Prisco, per ricordare che l’amministrazione si è messa subito in azione per rendere fattiva la proposta. “Riteniamo che la pista ciclabile debba rientrare tra le strategie di mobilità alternativa del prossimo Pums e si stanno rivedendo i percorsi per renderla compatibile con l’insediamento Ikea e la viabilità della zona.”

Come ricorda il consigliere, sono previsti importanti interventi di viabilità interna nel perimetro di Collestrada con l’insediamento Ikea. Questi interventi comporteranno un incremento di volume di traffico nell’area; per questo, tra gli altri, sembra sia previsto il raddoppio di via della Valtiera, con la creazione di una strada parallela alla ferrovia.

Nello specifico, si prevede la creazione di una strada parallela alla ferrovia nella zona retrostante il centro commerciale Ipercoop-Ikea che renderebbe a senso unico tutto il tratto di via della Valtiera esistente ed adiacente alla E45 in direzione Roma (lato Bavicchi) e, quindi - stato sottolineato - permetterebbe la realizzazione di una pista ciclabile a bordo strada.