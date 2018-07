Per un'estate perugina da vivere: nuova vita per la piscina di Lacugnano, conto alla rovescia per l'inaugurazione

Un'estate perugina da vivere. E' tutto pronto per il restyling della piscina del Parco di Lacugnano, che sarà ufficialmente inaugurata venerdì 6 luglio alle ore 12 alla presenza del Sindaco Andrea Romizi e dell’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Emanuele Prisco.

L’impianto, infatti, è stato oggetto di alcuni interventi di riqualificazione da parte della Società Amatori Nuoto Libertas, che lo ha in concessione dal Comune già dal 2006. Tali interventi hanno riguardato, in particolare, l’area solo estiva della piscina, che era stata lasciata fuori dalla profonda ristrutturazione dell'impianto terminata nel settembre 2011, con la realizzazione di un nuovo solarium e un’area Spray Park per bambini.