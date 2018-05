Quel miracolo di Pipenet, ecologico e super efficiente: il rivoluzionario progetto made in Umbria

Ne abbiamo già parlato, ma è il caso di tornare – con qualche puntualizzazione – sul rivoluzionario progetto Pipenet, elaborato dal gruppo del professor Franco Cotana presso lo Studium perusinum. Infatti, non si tratta di un libro dei sogni, di una speculazione scientifica, finora priva di fattibilità. Quel miracolo di Pipenet, è qualcosa di molto concreto. Esiste il prototipo funzionante, sebbene in sedicesimo. Più concreto di così.

Eppure non è una novità di oggi, tanto che lo studioso ci ricorda: “Esiste da ben 15 anni e attende solo di essere massicciamente adottato. Ma noi abbiamo, a Terni, il prototipo che funziona egregiamente”.

Si può considerare un sistema del tutto innovativo?

“Si tratta di una vera rivoluzione culturale e sociale. Una prospettiva spalancata sui trasporti del futuro ”.

Come si potrebbe sinteticamente definire?

“Un trasporto a levitazione magnetica, su tubi ad aria evacuata”.

Di quale energia si avvale?

“Utilizziamo elettrico da fotovoltaico e dunque il sistema è a impatto ambientale zero”.

Quanta energia consuma?

“Pochissima, poiché col vuoto viene eliminata la dispersione degli attriti”.

Però un consumo ci sarà pure!

“C’è, ma è prossimo allo zero, perché l’energia che consumiamo in spinta viene recuperata in frenata”.

Come ci può descrivere questa rete che potrebbe affiancare strade, ferrovie, canali, infrastrutture di collegamento di vario genere?

“Una specie di rete Internet, però materiale, fisica, tangibile e fruibile”.

In concreto?

“Uno dei maggiori benefici consiste nel collegare produttore e consumatore”.

Può farci un esempio di utilizzo?

“Il produttore di arance siciliano può inviare la merce da Palermo a Genova in pochi minuti, saltando la catena del freddo e bypassando il problema della conservazione in cella o in magazzino”.

Semplicemente strepitoso e geniale. A onore e gloria dello Studium perusinum e del gruppo di ricerca.

Cotana è personaggio del milieu scientifico di caratura internazionale, ma coltiva anche studi storici di particolare interesse. Su questo aspetto avremo modo di tornare.