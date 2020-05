INVIATO CITTADINO Piaggia Colombata, il pino pericoloso è stato sistemato

Ne abbiamo parlato giusto nell’edizione dell’altroieri. Nella giornata di ieri, il giorno dopo la nostra segnalazione, quel pino pericolosamente proteso verso le scalette della Colombata è stato capitozzato.

L’Inviato Cittadino non sa niente di botanica e arboricoltura – alcuni sostengono che questo tipo di trattamento possa nuocere alla pianta – ma riconosce al Comune di Perugia, che ha disposto l’intervento, il merito di un eccellente tempismo. Venendo incontro a una motivata richiesta del fotografo Franco Prevignano che aveva espresso questa documentata preoccupazione. Sostenendo che quella pianta, fortemente sbilanciata, potesse rovinare a terra, comportando pesanti conseguenze.

La procedura è stata rapidissima, perché evidentemente è stata riconosciuta una robusta dose di buon senso e veridicità alla segnalazione di un cittadino, conosciuto e apprezzato, oltre che attento alla salvaguardia della sicurezza comune. Senza contare che si trattava di agire – senza chiedere il permesso a nessuno – in uno spazio di proprietà comunale, ossia la ripida stradina che adduce dalla Porta Santa Susanna alla piscina del Pellini. Peraltro – come dicevamo nel precedente servizio – proprio dalla parte opposta delle scalette della Piaggia Colombata si trova la palazzina Vajani che costituisce un riconosciuto esempio, uno dei più belli, della presenza architettonica Liberty in Perugia. Un bene privato, ma che è di tutti, in termini di appartenenza culturale.