"Niente ferma il Rosa, niente ferma le donne", le Pink Runner di corsa per la lotta contro il cancro

La lotta ai tumori femminili è di corsa e tutta in rosa. Nasce anche a Perugia il Pink is Good Running Team di Fondazione Umberto Veronesi. Obiettivo: raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica di eccellenza contro i tumori femminili e diffondere una corretta informazione sull'importanza della prevenzione.

Il team è stato presentato oggi, lunedì 25 marzo, da Massimiliano Massaro, responsabile del progetto Pink is Good per Fondazione Veronesi, e Maria Possenti Castelli, responsabile della delegazione ternana della Fondazione stessa.

Le Pink runner perugine - Delia, Deborah, Francesca, Maria Luisa, Pia e Silvia - da gennaio hanno avviato un perorso di allenamento per correre la mezza maratona, sotto la guida di Salvatore Turco, coach Fidal, della biologa nutrizionista e divulgatrice scientfica di Fondazione Veronesi, Melissa Finali, e di Paolo Guiddi, psicologo ricercatore della divisione di Psiconcologia dell'Istituto europeo di Oncologia. Saranno le ambasciatrici dei corretti stili di vita che il progetto vuole promuovere nell'ambito della prevenzione contro i tumori femminili.

"Niente ferma il Rosa, niente ferma le donne" è lo slogan che spoingerà le sei runner perugine alla Lucca Half Marathon che si correrà il 5 maggio, e la Roma Half Marathon Via Pacis prevista per il 22 settembre. Tra gli appuntamenti promossi dalle pink ambassador anche mini corsi sulla sana alimentazione e un evento sportivo tra i monumenti cittadini.

E poi non potranno mancare alla tradizionale Grifonissima, a Perugia il 12 maggio, con il tradizionale arrivo al Santa Giuliano, dove le 6 runner si allenano, utilizzando la pista appena rifatta, primo passo per l'ammodernamento dell'impianto che è in attesa di omologazione per poter ospitare gare ufficiali, ha spiegato il consigliere comunale con delega allo sport, Clara Pastorelli. Come è in attesa di poter completare la dotazione delle attrezzature non appena sarà possibile stanziare, dal bilancio in via di definizione, i fondi necessari agli acquisti.