LA CURIOSITA' Quei pilomat tanto discussi, piacciono ai giovani: sono i nuovi sgabelli del centro

Quale che sia il giudizio sui pilomat antiterrorismo di corso Vannucci, una cosa è certa… piacciono ai giovani. Anche come sedute e polo di aggregazione. Incredibile, ma vero. E fotograficamente documentato. Non è una battuta, ma una constatazione. Lo provano le immagini in pagina, scattate una sera di queste, davanti alla Gelateria Veneta. Giovani – ragazzi e ragazze – dialogavano e scherzavano attorno ai vituperati cilindri ai quali se ne aggiungeranno, a giorni, altri due.

Merito delle lucine rosse molto attrattive che ne segnano la parte superiore? O grazie all’altezza che sembra farne una seduta ideale? Sta di fatto che sono stati utilizzati come comodi (?) sgabelli. E nessuno sembra essersi posto problemi di natura estetica. Si tratta – come si dice – di farci l’occhio. E, tra un po’, entreranno con discrezione nel paesaggio urbano. Con buona pace di critici e detrattori, per mestiere o vocazione, che li hanno oltraggiati. Verba volant, facta… manent.

Ps: sono tornati gli operai al lavoro: obiettivo togliere la colata di cemento messa in maniera provvisoria e inserire le lastre originali della pavimentazione sontuosa del corso. Nel progetto sono previsti altri due pilomat per garantire una più ampia barriera anti-terrorismo.

Gallery