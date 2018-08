Prevenire.. può salvare la vita: porte aperte ai cittadini, controlli gratis. Ecco dove

La prevenzione… questa sconosciuta. Lo si ripete come un mantra: “Prevenire è meglio che curare”. Ma, alla prova dei fatti, la fretta, la sciatteria, la congerie di impegni che quotidianamente ci travolgono… spesso impediscono di dare concretezza al motto “I Care about myself”, ossia “mi prendo cura di me stesso”.

Offre questa possibilità – a titolo gratuito, è bene ribadirlo – la IX Giornata della Prevenzione, attivata a Piegaro, il 1° settembre, nei locali della scuola elementare, con orario 10-13 e 14:30-17:30. Porte aperte, dunque. Anzi: spalancate, per controlli di base. A gràtise!

Ci dice Carlo Cagini, direttore della Sezione oftalmologica dell’Università di Perugia: “La gente è solita misurarsi la pressione sanguigna. Ma quanti si fanno controllare quella dell’occhio? E dire che è un problema capace di portare a cecità!”. Per quanto riguarda l’occhio, l’Associazione “Amici della Vista” fondata da Carlo Cagini è rappresentata dal dott. Peltristo che è l'organizzatore della manifestazione, e dalla dott.ssa Barese, attuale presidente degli Amici della Vista.

Per assecondare il buon esito dell’iniziativa, si sono messi in sinergia Federfarma Umbria, Società Italiana di Medicina Generale, Teva, CRI Comitato Valnestore e le farmacie di Castiglion Fosco, Panicale, Piegaro, Pietrafitta, Tavernelle. Partecipano: Bio Acustica, Associazione Italiana Celiachia, Associazione Lotta Ictus Cerebrale, Gli Amici della Vista onlus, Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, Associazione Malati della Voce, Associazione Umbra Tumori Tiroidei. Alla “Giornata della prevenzione” saranno presenti i migliori specialisti in osteoporosi, cardiologia, dermatologia, pneumologia, psicologia, fisioterapia.

Peccato non approfittarne.