Piedibus, gli studenti a piedi alla scoperta della salut e: il fumo ti soffoca, lo sport no

Sì alla salute, no al fumo di sigaretta. Sì all'aria pulita durante le passeggiata, un no deciso al monossido di carbonio sprigionato dalle bionde. Con questi slogan ha sfilato per le vie cittadine di Perugia il lungo serpentone di studenti che hanno aderito al Piedibus del Benessscere nella giornata mondiale contro il fumo.

Un momento importante centrato sul rispetto della salute e sull’importanza di fare attività fisica, ma pensato anche per sviluppare la rete relazionale tra cittadini. Protagonisti della camminata, partita dai giardini Santa Giuliana, sono stati gli studenti delle scuole del territorio, piacevolmente affascinati dalla nuova esperienza. Il lungo corteo dopo aver attraversato corso Vannucci, con in prima fila i manifesti realizzati dai ragazzi dell'Istituto "Cavour Marconi Pascal", nell’ambito del progetto Thank you for not";, è arrivato fino ai giardini Carducci.

A riscuotere particolare successo è stato quello sulle emozioni, che ha messo in risalto quanto gli aspetti della natura e dello stare insieme siano importanti per i ragazzi. Aspetti sottolineati anche da Erminia Battista, coordinatrice della Rete Promozione Salute della USL Umbria1, che ha precisato come “Ben Essere vuol dire costruire buone relazioni con se stessi, gli altri e l’ambiente”. Apprezzati dai giovani anche i test motivazionali e di Fagerstrom, la rilevazione di monossido di carbonioanche le attività fumo-profumo e la mostra “No smoking be happy”.