Giornata mondiale del diabete, a Perugia un Piedibus speciale e la Torre degli Sciri s'illumina di blu

Si celebra oggi, giovedì 14 novembre, anche a Perugia si celebra la Giornata mondiale del diabete. In questa occasione, dalle ore 20,30, prenderà il via un edizione speciale del Piedibus del Ben Essere.

Organizzato dall’Usl Umbria 1, in collaborazione anche con Agd Umbria, Fand, Cesvol ed Avis. L'iniziativa – che ha anche il patrocinio del Comune di Perugia – prevede il ritrovo alle 20,30 presso la stazione di via Cortonese del Minimetrò, alle 20,45 in piazza Monteluce e alle 21,15 in piazza Grimana. Subito dopo comincerà la camminata nel corso della quale, lungo il percorso, sarà possibile ammirare la Torre degli Sciri illuminata di blu. Sono previste soste laboratoriali con "pillole informative" a cura di esperti e testimonianze.

L'iniziativa è gratuita ed aperta a tutti. Ognuno dovrà munirsi con gilet ad alta visibilità. Per informazioni: 3357622853, stilisalutari@gmail.com.