Quarantena in casa, ecco come fare esercizio: video tutorial con dirette Facebook per tenersi in forma

Tenersi in forma restando a casa. il Piedibus del Ben Essere, in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica “Aperdifiato”, sta attuando un progetto finalizzato a promuovere attività motoria a distanza, attraverso un contatto continuativo e sistematico tramite i social.

Stiamo parlando di “Ben Essere… a casa”, un percorso alternativo per muoversi e stare in forma durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, che sta incidendo in modo pesante sul benessere psico-fisico delle persone e delle comunità. Tramite il supporto di video-tutorial, realizzati dal presidente dell’Asd “Aperdifiato”, prof. Corrado Cerullo, docente di Scienze motorie e sportive, vengono proposte brevi ‘sessioni’ di attività fisica, da ripetere una o più volte al giorno. I video-tutorial che mostrano sequenze di esercizi di impegno crescente, vengono inviati ai Walking Leader delle varie Linee Piedibus del Ben Essere, attivate nel territorio della USL Umbria1, che li diffondono ai partecipanti iscritti ai gruppi WhatsApp. Con cadenza settimanale vengono organizzate delle dirette facebook, dedicate agli iscritti al gruppo specifico, coordinate dall’esperto di Scienze motorie, che illustra e supervisiona l’allenamento.

“L’attività di promozione della salute - spiega Erminia Battista, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione USL Umbria 1 e Referente per la Rete Promozione Salute - continua durante la quarantena per il coronavirus. Un piccolo contributo per rispondere alle nuove esigenze, mantenere i muscoli in allenamento e promuovere salute a tutto tondo. Anche in questo momento, quindi, è possibile contrastare la sedentarietà, svolgendo tra le mura di casa, in terrazzo o in giardino, la quantità di attività fisica raccomandata dagli esperti, che, per gli adulti, è di almeno 30 minuti al giorno, per 5 giorni alla settimana”.