INVIATO CITTADINO Piazza Matteotti, mega installazione contro i tumori al seno

Contro i tumori femminili, una mega installazione in piazza Matteotti, di fronte alle Logge di Lanari e al Palazzo del Bargello. Il brand: “Voltati, guarda, ascolta… le donne con tumore al seno metastatico”.

Una grande superficie curva con la scritta “Guarda in faccia il tumore al seno metastatico”. Sagome di donne di tutte le fogge e dimensioni a documentare come il male del secolo non faccia sconti a nessuno. Un’iniziativa promossa da Pfizer, in collaborazione con la Fondazione AIOM, Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia. Col patrocinio di Regione dell’Umbria e Comune di Perugia.

A distribuzione gratuita, alcune mini pubblicazioni in tema, realizzate da donne che dànno conto del proprio calvario di dolore e della volontà di rinascita alla vita e alla speranza. Ne abbiamo preso “La mia fetta di felicità”, di Isabella, “Una giornata metastatica”, di Nunzia, “Poema sinfonico” di Clara e “La ginestra” di Patrizia. Quattro figure di donne, quattro percorsi intrisi di dolore. Ma aperti alla decisa volontà di rinascita.

Lo scopo evidente dell’iniziativa è quello di dar voce alle donne con tumore al seno metastatico, allo scopo di aiutare altre malate a sentirsi meno sole. Combattere l’indifferenza e imparare a convivere con una diffusa patologia. Un’iniziativa utile. Anzi: necessaria.