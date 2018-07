Umbria Jazz, grandi pulizie nel cuore del centro storico fra scalinate e travertini

Umbria Jazz: fortunata occasione per mettere mano alle grandi pulizie nell’acropoli.Dopo quelle della Vaccara e dei Notari, stamattina è la volta delle scale della cattedrale sia sul lato piazza Danti che sul versante che affaccia in piazza Grande. La foto è gentilmente fornita dal defensor civitatis Gianluca Papalini.

Gli addetti fanno uso di una lancia ad alta pressione che getta uno spruzzo di acqua calda. In questo modo viene via un flusso scuro, frutto delle troppe lattine di birra e bibite varie che turisti incivili e disattenti versano sui travertini della Vetusta. Hai voglia a fare ordinanze, se non vigilano quanti hanno il compito di farle rispettare! “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”, scrive il sommo Poeta nel canto XVI del “Purgatorio”.