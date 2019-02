Piazza della Repubblica. C’era una volta il monumento a Pietro Perugino… oggi c’è piazzata un’avvilente giostrina. I perugini si chiedono se, e quando mai, verrà rimossa. Insomma: è utile che quella giostrina a cavali, in stile retrò, debba sostare in piazza della Repubblica per tutto l’anno?

Non è di certo uno spettacolo apprezzabile. Dato che, fra l’altro, impatta il fronte della splendida ex chiesa di S. Isidoro, forse costruita su un antico tempio pagano. Per non parlare del vicino palazzo Baldeschi, i vicoli medievali, via Baldo et coetera. La stessa libreria Feltrinelli (eccellente supermarket del libro) e le vetrine dei negozi adiacenti ne risultano coperte. Ma sta bene a tutti? È mai possibile che alla metà di febbraio ci si debba trascinare un inutile materiale natalizio? È questo lo stile del lassismo: “quieta non movere”. O, se si preferisce, “laissez faire, laissez passer”.Ma, alla lunga, non paga. Anche perché nuoce all’apprezzamento storico e architettonico della città. Dovremo concluderne che a Perugia è sempre Natale? O, come recita quello slogan, “il Natale… quando arriva… arriva”?