Nuovo asfalto contro buche e voragini, la mappa dei lavori del Comune: il piano strade va avanti

Ancora asfalto contro buche e voragini lungo le strade di Perugia. Il Piano Strade 2018 della giunta Romizi avanza senza sosta. L'assessore comunale Francesco Calabrese fa di nuovo il punto dei lavori con un post su Facebook e l'oramai tradizionale video in sella allo scooter. "Eseguito - scrive il dententore della delega ai lavori pubblici - l’intervento in viale Pellini, atteso da tempo, ma abbiamo dovuto aspettare che finissero i lavori con i quali sono stati rinnovati praticamente tutti i sottoservizi. Nei prossimi giorni verrà rifatto di seguito anche viale Antinori, dove la nuova rete del gas è stata ormai ultimata".



E non è finita qui: "Eseguito - prosegue l'assessore - il secondo intervento programmato in via del Giochetto, manca ancora un tratto che verrà rifatto insieme a via del Favarone nel corso di questa programmazione. Eseguito anche l’intervento programmato in via Col di Tenda, oltre al ripristino laterale dello scavo fibra, ben eseguito, è stato rifatto il tratto iniziale che era messo male".

Infine, "è in corso l’intervento in viale Indipendenza, ormai ultimati i lavori di consolidamento del muro, che completa il rifacimento di tutta la strada eseguito con l’ultima programmazione. Da mercoledì parte anche l’intervento programmato in strada dei Loggi".