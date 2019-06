La pianista Marsida Koni sbaraglia la concorrenza: prima al concorso dell’Istituto Musicale “A. Corelli” di Cesena

La nostra pianista albanese perugina Marsida Koni sbaraglia la concorrenza risultando prima nella graduatoria triennale per titoli ed esami dell’Istituto Musicale “A. Corelli” di Cesena.

Una scuola che vanta 213 anni di storia e che gode di un prestigio tale da fungere da polo attrattivo per studenti che provengono da tutte le regioni italiane. Ce ne dà notizia Marsida e a noi piace condividerla coi nostri lettori che apprezzano il talento di questa straordinaria artista.

Il diffuso apprezzamento e la lieta condivisione della notizia ha una eco tangibile nelle felicitazioni che pervengono dai quattro continenti, nelle principali lingue mondiali.

L’Istituto Musicale Corelli è una delle scuole comunali più antiche d’Italia, precisamente la seconda, dopo la scuola musicale di Prato.

Dagli archivi storici risulta risalire al 1806. Il Corelli negli anni si consolida in struttura scolastica con finalità formative musicali e nel 1941, con D.M. 3876/41, riceve l’autorizzazione ministeriale a svolgere attività didattica strumentale.

Nel 1979, in seguito all’istituzione di una sezione staccata a Cesena del Conservatorio di Bologna, il Corelli venne ridefinito nei compiti e trasformato in “Istituto di cultura musicale”, finalizzato all’educazione musicale di base e alla promozione della cultura musicale.

Il Corelli è impegnato inoltre, oggi più che mai, in una più ampia finalità: quella della divulgazione musicale, rivolta alla città, alle scuole e al territorio, grazie anche alle numerose attività, manifestazioni e collaborazioni con altri enti e istituzioni culturali.

Auguri, dunque, a Marsida Koni che saprà operare, mettendo a frutto le sue straordinarie doti professionali e umane, in questo qualificato contesto.