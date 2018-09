Il Barton Park è realtà: al via l'inaugurazione con super ospiti, street food, flash mob e tante sorprese

È tutto pronto per il Barton Park Day, la giornata di sport, eventi, musica, arte, gastronomia e solidarietà aperta a tutta la città in programma domenica 2 settembre. Un'intera giornata per festeggiare insieme l'inaugurazione ufficiale della nuova area verde realizzata a Pian di Massiano e i 30 anni di attività del Gruppo Barton.

La giornata prevede diverse attività dedicate ai bambini, agli sportivi, alle famiglie e agli appassionati di buona musica. Si parte alle otto con il ritrovo per le iscrizioni alla Barton Ten, la gara podistica che prevede due percorsi, da 4,5 e da 10 chilometri per scegliere se fare una rilassante passeggiata o competere all’ultimo respiro (per informazioni, www.dreamrunners.it o www.bartonpark.it/#ten).